Jade Picon recebe homenagem do pai no ‘Encontro’ e revela como lidou com as críticas em ‘Travessia’

Nesta sexta-feira, 2, a atriz e influenciadora Jade Picon, 21 anos, participou do programa Encontro, Rede Globo. O que ela não esperava era se emocionar com o recado que recebeu do pai, Carlos Picon.

“To realizada porque não ganhei uma Prova do Anjo no BBB pra ver um vídeo da minha família na Globo, precisei vir aqui no Encontro. Meu pai faz grande parte disso porque, quando eu era menor, eu acompanhava ele no trabalho e eu vi todo o esforço e dedicação dele, que queria construir uma casa para gente, via o esforço dele para oferecer o melhor para a gente. Eu sempre me espelhei muito nele e é meu modelo de vida.”

Jade também falou sobre sua participação na novela Travessia, onde ela atuou pela primeira vez. “Eu pude realizar um sonho tão grande, descobri uma nova profissão que eu quero seguir, que eu quero continuar”, disse.

Ela ainda explicou sobre como lidou com as críticas que recebeu. “Não tenho vergonha nenhuma de mostrar, que, assim, é o processo. Tudo na vida é um processo, acontece que eu aprendi uma coisa na frente de 40 milhões de pessoas. Não ia deixar isso impedir que eu vivesse um sonho tão grande”, explicou.