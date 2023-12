Jade Picon revela ter sido vítima de assédio aos 15 anos: ‘Foi um terror, traumático’

Jade Picon revelou ter sido vítima de assédio sexual aos 15 anos. A influenciadora falou sobre o assunto nesta quinta-feira, 7.

Em entrevista ao podcast E você?, a ex-BBB explicou que o momento que ela passou a ouvir sua intuição foi justamente após o assédio que sofreu na adolescência. “Eu pensei ‘como vou explica para as minhas amigas que não vamos entrar nesse elevador?’ Eu fiquei com vergonha”, iniciou.

“Então, a gente entrou, ele passou a mão em nós, foi um terror. Foi traumático! Aí eu falei: ‘Nunca mais eu vou não me escutar’. Acho que todo trauma que acontece é ruim, mas precisa, até para você dar um sentido na sua vida, tirar algo de bom, uma lição”, refletiu.

Jade também relembrou o processo de início de sua carreira como influenciadora. Por ter começado muito jovem, ela afirmou que passou por um “amadurecimento precoce”.

“Por ter começado muito nova, a galera me vê com 22 anos, mas me cobra uma postura de uma mulher de 35″, disse. Por isso, ela relata que também aprendeu muito cedo a lidar com comentários negativos nas redes sociais.

A influenciadora Jade Picon Foto: Reprodução de vídeo/ Youtube/ Manuela Xavier

Jade falou sobre isso ao lembrar das críticas que recebeu por sua atuação em Travessia. “Tudo o que tinha para sofrer com a internet, já foi, amor! [risos] Eu gosto de ler, porque já não me afeta mais. Eu lia comentários, existiam críticas e ódio gratuito. Foi também uma experiência para ler essas críticas e concordar com elas e usá-las a meu favor”, reiterou.