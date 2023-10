Jaden Smith, filho de Will Smith e Jada, mostra ‘antes e depois’ e surpreende fãs; veja

O ator e cantor Jaden Smith surpreendeu fãs nas redes sociais nesta semana após compartilhar fotos do antes e depois de sua evolução física. O jovem de 25 anos é o filho mais velho do casal Will Smith e Jada Pinkett Smith.

Nas imagens divulgadas pelo artista no X (antigo Twitter), ele aparece primeiro mais magro com o cabelo raspado e tingido de rosa e, depois, mais musculoso em uma academia. As fotos são de 2019 e 2023, respectivamente.

“Os haters postarão a da esquerda e ignorarão a da direita. Tipo, droga, um homem pode ter suas fases”, escreveu ele. Veja a publicação:

Jaden é mais conhecido pelo filme Karate Kid, de 2010, no qual atuou quando era criança. Ele também esteve ao lado do pai em À Procura da Felicidade (2016) e Depois da Terra (2013). Mais recentemente, protagonizou o longa A vida em um ano (2020), com Cara Delevingne.

Além disso, Jaden tem se dedicado à carreira de músico. Ele tem seis discos disponíveis, sendo o mais recente de 2021, e cerca de 4,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.