Jameela Jamil revela que tem doença rara: ‘a internet fez piada com a minha saúde’

A atriz Jameela Jamil publicou no Instagram um vídeo em que falava sobre Síndrome de Ehlers-Danlos (EDS na sigla em inglês), doença com a qual ela foi diagnosticada. De causas genéticas, um dos sintomas da condição é a superelasticidade da pele e a supermaleabilidade das articulações.

Jameela Jamil foi diagnosticada com Síndrome de Ehlers-Danlos. Foto: REUTERS/Mike Blake Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Leia também Tom Fletcher, da banda McFly, diz que está tratando de inflamação no olho

No texto que acompanha o vídeo, a atriz diz que sofreu com piadas feitas por internautas sobre a sua doença. “Desculpa não falar sobre a doença com a frequência devida, mas é que zombaram de mim e fiquei um tempo tendo pensamentos suicidas”, escreveu a atriz.

No vídeo, a atriz mostrou a elasticidade da pele de sua bochecha e como é fácil deslocar as suas articulações, fazendo um movimento com o braço. “Jesus Cristo, isso não é um aplicativo, não é um filtro, é apenas o meu rosto. Veja só como é elástico”, disse. “Apesar de algumas pessoas preferirem fazer piada com meus problemas de saúde, quero disseminar mais conhecimento sobre essa condição”.