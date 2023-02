James Gunn questiona sobre traje do Superman: ‘Com ou sem cueca?’

Nesta quarta, 1°, James Gunn resolveu colocar em ação o seu lado cômico para interagir com os fãs do Superman. O diretor e chefe da DC Studios abriu uma enquete no Twitter para saber se o traje do super-herói deveria ou não contar com uma peça importante.

Gunn questionou se o personagem deve usar ou não cueca, item característico do herói e que é colocado por cima da calça. Nos comentários, ele brincou dizendo que não se basearia em uma enquete de rede social. “Aliás, isto é por diversão. Não vamos decidir se o Super-Homem usará ou não cueca com base numa sondagem não científica no Twitter”, escreveu Gunn.

Superman: — James Gunn (@JamesGunn) February 1, 2023

Nesta terça, 31, o diretor anunciou as primeiras produções que vão compor o novo universo cinematográfico da DC, que será dividido em capítulos, sendo o primeiro chamado de Deuses e Monstros. Neste pacote, está um novo filme do Homem de Aço, intitulado como Superman Legacy. O longa não abordará o surgimento do personagem, mas o equilíbrio da sua origem kryptoniana com sua criação enquanto humano. A previsão é que o filme seja lançado em 11 de julho de 2025.