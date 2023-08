Jamie Foxx apaga postagem considerada antissemita e se desculpa: ‘Nunca foi a intenção’

O ator e músico Jamie Foxx se desculpou, neste sábado, 5, após apagar uma postagem feita por ele em seu perfil do Instagram considerada antissemita. Segundo o The Washington Post, o artista havia feito uma publicação na sexta, 4, que dizia “eles mataram esse cara chamado Jesus... O que você acha que eles farão com você?” com hashtags como “amigos falsos” e “amor falso”.

Após a repercussão, o site A Wider Frame, focado na defesa dos direitos judaicos, condenou a postagem, segundo o jornal. Para a comunidade, o uso da palavra “eles” representa um ataque histórico e o mito de que os judeus teriam assassinado Jesus coletivamente, o que é uma alegação infundada.

Jamie Foxx se desculpou após excluir postagem considerada antissemita no Instagram. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

“Eu quero me desculpar à comunidade judaica e a todos os que se ofenderam com o meu post”, escreveu o ator. “Eu sei que a minha escolha de palavras gerou ofensas e eu peço desculpas. Essa nunca foi minha intenção”, completou.

Segundo Foxx, a postagem havia sido feita em referência a uma traição que sofreu de um “amigo falso” e a escolha da palavra “eles” era em referência a falsos amigos. “Eu só tenho amor no meu coração para todos. Eu amo e apoio a comunidade judaica. Minhas mais sinceras desculpas a todos que foram ofendidos”, finalizou.

Conforme o Washington Post, a atriz Jennifer Aniston também foi alvo de críticas depois de ter curtido a publicação considerada antissemita. A artista se defendeu em uma postagem feita nos stories do Instagram, que já desapareceu do seu perfil.

“Eu não ‘curti’ esse post de propósito ou por acidente”, iniciou a atriz. “E, mais importante, quero ser clara aos meus amigos e a qualquer um que foi ofendido [...]: eu não apoio nenhuma forma de antissemitismo. E não tolero qualquer tipo de ódio. Ponto final”, disse.

Recentemente, Jamie Foxx passou por uma internação e apareceu pela primeira vez nas redes sociais após o ocorrido no final de julho. Sem citar o motivo que o levou a ser hospitalizado, o ator confirmou que a situação foi grave.

“Passei por algo que pensei que nunca passaria. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando ou querendo ouvir uma atualização, mas para ser honesto com vocês, não queria que vocês me vissem como aquele homem”, disse ele em um vídeo publicado no Instagram.