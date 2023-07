Jeffrey Carlson, 1º ator a fazer personagem trans na TV dos EUA , morre aos 48 anos

Jeffrey Carlson, ator que interpretou a primeira personagem transgênero em uma novela norte-americana, morreu aos 48 anos. De acordo com a revista People, a informação foi compartilhada pela atriz Susan Hart, sua amiga e parte da Shakespeare Theatre Company, que participou de uma montagem da peça Hamlet, com ele. Susan disse que o ator morreu no dia 6 de julho e não informou a causa.

Jeffrey Carlson em cena de 'All My Children' Foto: ABC

Adam Feldman, da Time Out New York, também compartilhou a notícia através do seu perfil do Twitter.

“Descanse em paz, Jeffrey Carlson, 48 anos, astro de nervos à flor da pele da Broadway (Billy em The Goat, Marilyn em Taboo) e TV (a inovadora personagem trans Zoe em All My Children). Um ator poderoso e uma perda dolorosa”, escreveu ele, acrescentando: “Eu o vi pela primeira vez em uma peça de Lee Blessing, chamada Thief River, quando ele ainda estava na Juilliard [prestigiada escola de arte dramática e artes dos EUA] e ficou claro que ele era algo especial”, completou.

Natural da Califórnia, nos Estados Unidos, seu papel de destaque na TV foi na novela All My Children, participando de mais de 50 episódios a partir de 2006. A primeira participação foi como o rockstar Zarf e depois voltou quando os roteiristas decidiram incluir uma mulher trans na história, a Zoe.

Durante o folhetim, transição da personagem foi apresentada em detalhes, incluindo as consultas com endocrinologistas, as reuniões em grupos de apoio e a revelação para os pais. Anteriormente, produções americanas já tinha apresentado pequenos personagens trans, mas na época, o papel de Carlson foi a primeira em uma novela diurna. Ele também teve pequenos papéis no cinema, incluindo a comédia de Will Smith de 2005, Hitch.