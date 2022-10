Jeffrey Dahmer: Fantasias do assassino para o Halloween causam ‘novos traumas’, diz mãe de vítima

Além dos diversos gatilhos que a série sobre Jeffrey Dahmer causa nos familiares das vítimas, a chegada do Halloween tem potencializado esses traumas. Isso porque, nos Estados Unidos, tem surgido fantasias inspiradas no serial killer.

Perucas loiras e até os óculos do assassino estão sendo vendidas em sites como eBay. Em entrevista ao TMZ, Shirley, a mãe do deficiente auditivo Tony Hughes, morto pelo criminiso, salientou a dor que tem vivido nos últimos tempos.

“Ver uma série de sucesso da Netflix sobre o serial killer já causa muitos gatilhos. Ver pessoas se vestindo como o assassino causa novos traumas”, lamentou. Shirley expôs ainda como é doloroso acompanhar o streaming e tantas lojas lucrando com a morte do filho dela, enquanto nenhuma das famílias das vítimas viu um centavo.

Ela pede que todas as propagandas da plataforma eBay, onde há dezenas de fantasias, deveriam ser retiradas do ar ou ter o lucro compartilhado. Ela diz, ainda, que se a Netflix não tivesse lançado a série, que atingiu a posição de segunda mais vista em inglês da história da plataforma, as pessoas não estariam querendo tanto se vestir como Dahmer neste ano.

Recentemente, ela conversou com o Guardian e disse que a série não contava a história correta sobre a morte de seu filho. Jeffrey Dahmer matou 17 pessoas entre 1978 e 1991. Ele praticou canibalismo, necrofilia e preservação das partes do corpo.