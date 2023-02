Jeniffer Dias, atriz de ‘Rensga Hits!’, é vítima de sequestro no Rio: ‘Quase 2h em completo pânico’

Jeniffer Dias, atriz da série Rensga Hits!, da Rede Globo, relatou momentos de “completo pânico” após ter sido sequestrada na madrugada deste domingo, 5.

Jeniffer contou ter sido surpreendida por homens armados e encapuzados ao chegar em casa depois de um ensaio com a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro.

Segundo ela, os criminosos a renderam, roubaram seu carro e a forçaram a entrar no veículo em que estavam. “Fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças”, disse.

Jeniffer Dias relatou ter sido ameaçada durante sequestro de quase 2h no Rio. Foto: Instagram/@eujenifferdias

A artista conta que os suspeitos roubaram todos os seus pertences e puderam ter acesso às suas senhas nas redes sociais. Ela fez um apelo para que as pessoas fiquem atentas a qualquer golpe envolvendo o seu nome.

“Agradeço a preocupação. Mesmo assustada, estou me cuidando e resolvendo tudo por aqui”, disse a atriz, que informou já ter realizado todos os trâmites legais.

O humorista Yuri Marçal, noivo de Jeniffer, também realizou uma publicação no Instagram contando sobre o ocorrido. Ele disse que soube do crime por volta das 2h e cancelou todos os compromissos profissionais para estar com a atriz.

Yuri ainda relatou que Jeniffer foi deixada no centro da capital carioca no meio da madrugada pelos criminosos. “Foi e ainda está sendo muito assustador. Porém, Jeniffer está bem, na medida do possível”, escreveu.