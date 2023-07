Jeniffer Nascimento anuncia que está grávida do primeiro filho: ‘Sensação mais incrível do mundo’

Jeniffer Nascimento usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para anunciar a primeira gravidez. A atriz de 29 anos é casada com o ator Jean Amorim, também de 29, que conheceu durante as gravações de Malhação - Sonhos, em 2014. Eles se casaram no civil em maio de 2019.

“Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo…Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De 2 coração transbordando amor nascerá mais um coração dentro nós”, escreveu a artista, na legenda de um vídeo publicado no Instragram.

Nas imagens, o casal aparece em uma belíssima praia, vestidos de branco, em cenas românticas exibindo a barriguinha de Jeniffer.

Vários amigos famosos do casal comemoraram a boa notícia. “Ah, meus amores! Amo vocês! Saúde!”, escreveu Taís Araujo. “Eu não via a hora desse anúncio. Amo vocês, amo essa neném, amo essa família”, declarou Camila Queiroz. “Meu Deus que benção! Parabénssss, amados!”, disse Larissa Manoela.

Além de atriz, Jeniffer é cantora e foi vencedora da segunda temporada do Popstar, da TV Globo, em 2018. O último trabalho da artista na emissora foi no início deste ano, onde deu vida a personagem Jéssica, na novela Cara e Coragem.