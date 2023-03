Jenna Ortega revela insatisfação com ‘Wandinha’: ‘Tudo o que tive que interpretar não fez sentido’

A atriz Jenna Ortega, que fez sucesso ao interpretar a personagem Wandinha no seriado da Netflix, revelou insatisfação com o modo como a primogênita da Família Addams foi adaptada pelo serviço de streaming. A artista disse que não se orgulha de certas cenas que fez e que, até mesmo, contou que teve de mudar falas da protagonista.

Jenna falou sobre o assunto durante uma entrevista ao podcast Armchair Expert, apresentado por Dax Shepard e Monica Padman. Ela contou nunca ter feito uma série adolescente como Wandinha e que esse também não é o tipo de produção que a atriz gosta de assistir.

A artista ainda disse que não se sente orgulhosa de, atualmente, ser reconhecida pela série. “Isso adiciona um nível de estresse e insegurança porque eu estou, finalmente, recebendo ofertas para lugares que eu quero estar, mas eu não quero ser conhecida especificamente por isso”, afirmou.

Jenna Ortega revelou insatisfação com cenas de 'Wandinha'. Foto: Netflix/Divulgação

Ela também comentou sobre o que sentiu quando recebeu indicações de destaque em premiações como o Globo de Ouro. “Meu cérebro discordou totalmente disso. Ele foi para o lugar de: ‘O público deve ser tão fácil de agradar’”, afirmou.

Ortega criticou a escolha de certas falas em Wandinha e revelou que, diversas vezes, teve de deixar de ser “profissional” e mudar frases da personagem. “Tudo o que ela faz, tudo o que eu tive que interpretar não fez sentido. Ela estar em um triângulo amoroso não faz sentido”, disse.

Como exemplo, ela citou uma das falas que a personagem falaria quando se vê o vestido escolhido por ela para a festa na escola. “Ela teria que dizer: ‘Meu Deus. Eu amo isso. Não posso acreditar que eu disse isso. Eu literalmente me odeio’. E eu tive que dizer: ‘Não, de jeito nenhum’”, relatou Jenna, que disse ter ficado “protetiva” com Wandinha.

Continua após a publicidade

Sobre a icônica cena da dança, que viralizou nas redes sociais, Ortega contou que resolveu mudá-la completamente. Originalmente, o momento seria um flash mob. “Eu vetei porque [eu pensei]: por que ela estaria ok com isso? Eu disse: ‘Ou cortem isso ou Wandinha terá de nocautear alguém no final, e então está feito”, detalhou.

Lançada em novembro do ano passado, Wandinha se tornou um dos maiores fenômenos da Netflix. Com menos de um mês de exibição, a série ultrapassou a marca de um bilhão de horas assistidas. A produção já foi renovada para uma segunda temporada.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais