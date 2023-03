Jennifer Aniston diz que Adam Sandler costuma criticar seus namorados: ‘O que você está fazendo?’

Jennifer Aniston revelou que Adam Sandler costuma dar conselhos amorosos para ela e criticar seus namorados. Em participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon na última terça-feira, 21, ela refletiu sobre sua amizade com o ator.

“Vocês se conhecem há anos, você e o Adam?”, perguntou o apresentador. “Há mais de 30 anos. Nos conhecemos no Jerry’s Famous Deli, [restaurante na cidade de Los Angeles], quando tínhamos 20 e 22 anos”, respondeu a atriz.

Em seguida, Fallon questionou se, em tantos anos de amizade, os astros haviam trocado conselhos e ajudado um ao outro em suas carreiras. Jennifer, contudo, fez um olhar confuso e logo começou a rir.

“Bom, se eu recebo qualquer coisa dele é: ‘O que você está fazendo?’. Geralmente sobre alguém que eu estou namorando”, disse ela, causando risadas na audiência.

Depois disso, Jennifer disse que “adora cuidar” de Sandler. “Ele é muito preocupado em cuidar de todo mundo, o que ele realmente faz, mas ele não cuida de si mesmo. Desculpe te expor na televisão, Adam, mas você precisa saber disso”, explicou.

A atriz contou que, quando os dois estão em um projeto juntos, ela guarda ervas chinesas em seu trailer e preparada bebidas saudáveis para o amigo. “Sou tipo uma farmácia móvel. Sou a médica do set”, brincou.

Jennifer e Sandler estrelam o longa Mistério em Paris, que chega à Netflix em 31 de março. O filme é sequência de Mistério no Mediterrâneo, disponível na plataforma de streaming.