Três anos depois da reunião do elenco de Friends no episódio especial de 25 anos da série, o icônico casal Rachel e Ross, interpretados por Jennifer Aniston e David Schwimmer, se reencontraram em uma nova produção. Os atores protagonizaram uma propaganda para o Super Bowl deste ano.

David Schwimmer e Jennifer Aniston Foto: Reprodução/ Youtube/ Uber Eats

PUBLICIDADE A final da Liga de Futebol Americano (NFL) acontece neste domingo, 11, e, no evento, será exibido o comercial da Uber Eats. No vídeo, que já foi disponibilizado nas redes sociais da marca nesta terça-feira, 6, Jennifer recebe uma entrega em um set de filmagem e sua assistente comenta: “Não sabia que era possível pedir tantas coisas na Uber Eats, preciso lembrar disso”. A atriz responde: “Bom, como diz o ditado, para você lembrar de uma coisa, precisa esquecer de outra”. Em seguida, ela encontra David, que a abraça. A atriz não reconhece o colega de elenco e pede que ele dê uma dica de onde se conhecem. Surpreso, ele responde: “Bem, trabalhamos juntos por dez anos”. Jennifer finge se lembrar do ator e responde: “Dez anos? Você foi ótimo”. “Você ainda não sabe, não é?”, rebate Schwimmer. Aniston admite que ele está certo, se retira e reflete: “Como se eu fosse esquecer dez anos da minha vida”. Ao assistir a atriz se afastar, o intérprete de Ross confessa: “Eu odeio esta cidade”.

A propaganda conta ainda com outros nomes conhecidos como David e Victoria Beckham, o rapper Jelly Roll e Usher, cantor que fará o show do intervalo do Super Bowl.