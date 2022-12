Jennifer Coolidge diz que vive uma fase de sucesso por causa de Ariana Grande

Considerada uma das personalidades do ano pela Entertainment Weekly, Jennifer Coolidge foi entrevistada por Ariana Grande para um especial da revista. Durante a entrevista, Jennifer falou sobre o sucesso que experimentou em 2022. Neste ano, ela foi premiada com um Emmy pela interpretação de Tanya, personagem de White Lotus (HBO). Segundo a atriz, a chave de virada foi a sua participação no clipe de Ariana, Thank U, Next, em 2019.

“Engraçado que as pessoas têm me perguntado sobre o quanto a minha vida mudou… Sim, eu fiz White Lotus, mas eu acho que tudo começou realmente com você [Ariana Grande] me convidando para estar no clipe de Thank U, Next”, disse Jennifer. “Você foi quem me impulsionou. Eu realmente acredito nisso. Se você não tivesse me colocado em Thank U, Next e não tivesse me imitado [no programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fellow’], eu não estaria no lugar onde eu estou agora”.

Em 2019, Jennifer Coolidge participou do clipe 'Thank U, Next' de Ariana Grande. O vídeo traz referências à 'Legalmente Loira', filme em que Jennifer interpretou a manicure Paulette. Foto: YouTube/Ariana Grande

Atrás das câmeras, Jennifer e Ariana são amigas próximas. Em entrevista concedida ao comediante Jimmy Fellow em janeiro, a atriz explicou como a amizade teve início. Ela contou que depois que Ariana a imitou no programa em 2018, uma amiga teria lhe encaminhado o vídeo e teria incentivado que ela fosse falar com a cantora. “Eu disse: ‘não, não vou fazer isso. Quem vai me responder vão ser os robôs’”, lembrou a atriz.

Para a surpresa de Jennifer, a resposta não foi automática. A partir daí, ela foi convidada para ir até a casa de Ariana e depois veio a participação no videoclipe. Antes daquele ano, a atriz estava “na geladeira”, sem interpretar papéis de destaque. Dali em diante, ela participou de produções que ganharam o gosto do público e da crítica como Bela Vingança e, agora, White Lotus.