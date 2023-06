Jennifer Garner admite vida ‘turbulenta’ de coparentalidade com o ex-marido Ben Affleck

Em conversa com Sheryl Lee Ralph para o quadro Actors on Actors da Variety no Youtube, Jennifer Garner, ex-mulher de Ben Affleck, comentou sobre a coparentalidade com o ator, com quem tem 3 filhos: Violet, de 17 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 11.

No bate-papo, Ralph falou sobre ter uma vida comum, apesar dos holofotes de Hollywood. “Temos tantas coisas em comum... Sinto que temos uma vida muito normal. E amamos os nossos filhos”, disse. “E toda a bagunça dos pais. É um presente”, completou Garner, admitindo a vida turbulenta de coparentalidade com o ex. A atriz ainda concordou com Ralph sobre a dificuldade em manter um “relacionamento saudável” com Ben Affleck com os “holofotes o tempo todo” em suas direções.

Sem entrar em detalhes sobre a atual relação de copaternidade com o ex-marido, Garner revelou que seus filhos preferem assistir aos filmes de Affleck em vez dos dela. “Eles não se importam em cuidar do pai, mas meio que querem que eu seja a mãe deles. Eles não querem me ver chateada e as mulheres choram mais no que fazem. E eles realmente não querem me ver em algo romântico”, disse.

Jennifer Garner e Ben Affleck se separaram em 2015, após 10 anos de casamento. Em julho de 2022, o astro se casou com a cantora Jennifer Lopez, depois de reatarem o romance quase 20 anos depois de namorarem. Já Jennifer Garner namora John Miller, CEO da CaliBurger, desde 2018.