Atriz Jennifer Lawrence aparece com ‘barriguinha’ e anuncia gravidez do segundo filho

O papel mais recente da atriz no cinema foi na comédia Que Horas Eu Te Pego?, de 2023. Forte nome em Hollywood e reconhecida pelo Oscar, Jennifer vem investindo também na carreira por trás das câmeras, com interesse especial por documentários que tematizam questões femininas e causas sociais.

Ela assina a produção executiva de dois filmes do gênero com estreia nas próximas semanas: Zurawski v Texas, sobre o impacto das leis antiaborto no Texas (Hillary Clinton é sua co-produtora), e Bread & Roses, que faz um retrato das mulheres afegãs que vivem em Cabul, governada pelo regime Talibã (este em parceria com a ativista Malala Yousafzai).