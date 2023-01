Jennifer Lopez afirma viver ‘transição emocional’ após se casar com Ben Affleck

A cantora Jennifer Lopez se abriu sobre a nova fase de sua vida. Após 17 anos, ela e o ator Ben Affleck reataram o namoro e agora estão casados. A artista falou sobre sua vida amorosa durante uma entrevista para o programa diário The Today Show.

O casal reatou o noivado após 17 anos Foto: Filippo Monteforte/AFP

A estrela norte-americana está lançando um novo filme, Casamento Armado, que ainda não chegou ao Brasil. Ela e o ator Josh Duhamel estiveram no programa para promover o longa. A cantora aproveitou o momento para falar sobre sua relação com o marido e com os filhos e destacou que tem vivido uma “transição emocional”.

“Nós fomos morar juntos, as crianças foram morar juntas. Então, tem sido uma espécie de transição emocional. Mas, ao mesmo tempo, todos os seus sonhos se tornando realidade e foi um ano fenomenal. Tipo, meu melhor ano, eu acho, desde que meus filhos nasceram.”

Lopez também está lançando This Is Me…Now, que é o nono álbum de estúdio da cantora.