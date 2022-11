Publicidade

Em 2004, Jennifer Lopez e Ben Affleck colocaram um fim no noivado, mas os astros se reaproximaram e casaram-se este ano. Em entrevista à Vogue, a estrela falou como foi retomar o contato com o ator, sua relação com Jennifer Garner, com quem Ben foi casado e tem três filhos e as críticas por ter adotado o sobrenome do marido.

Jennifer Lopez conta como reatou com Ben Affleck:'Sempre senti que havia amor' Foto: Chris Pizzello/Invision/AP / Chris Pizzello/Invision/AP

Leia também Exigências de Jennifer Lopez com Ben Affleck causam tensão no casamento, diz site

A retomada do relacionamento de Lopez e Affleck se deu após a atriz terminar o noivado com Alex Rodriguez e o ator se separar da também atriz Ana de Armas.

“Obviamente, não estávamos tentando sair em público. Mas nunca me esquivei do fato de que, para mim, sempre senti que havia um amor real ali, um amor verdadeiro ali. As pessoas na minha vida sabem que ele era uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Quando nos reconectamos, esses sentimentos ainda eram muito reais”, contou.

Lopez ressaltou que a reaproximação depois de quase 20 anos não foi fácil.

“Não sei se recomendo isso para todos. Às vezes vocês superam um ao outro, ou apenas crescem de forma diferente. Nós dois nos perdemos e nos encontramos. Não quero tirar o crédito de tudo o que aconteceu nesse meio tempo também”, disse.

Jennifer Lopez divulga primeiras imagens do casamento com Ben Affleck. Foto: On The Jlo

Continua após a publicidade

“Tudo o que sempre quisemos foi chegar a um lugar de paz em nossas vidas, em que realmente sentíssemos aquele tipo de amor que você sente quando é muito jovem e se pergunta se pode ter isso de novo. Isto existe? É real? Todas essas perguntas que eu acho que todo mundo tem”, completou.

A estrela falou sobre como a jornada para ter alguém pode ser cheia de altos e baixos.

“Você passa por todos esses relacionamentos, e está procurando e se conectando e se desconectando com as pessoas, e fica tipo: ‘Deus, é isso que a vida é? Tipo um carrossel, uma montanha-russa, um passeio de carnaval?’ E então tudo se resolve. Mas a jornada para isso é o mistério para todos”, desabafou.

Resposta a críticas e relações familiares

JLo comentou também sobre o que a motivou a ter o nome do marido, ressaltando que isso não é um problema, mas sim um gesto romântico no qual ela ainda acredita.

“O quê? Sério? As pessoas ainda vão me chamar de Jennifer Lopez. Mas meu nome legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido e mulher. Estou orgulhosa disso. Não acho que isso seja um problema”, contou.

“Estou muito no controle da minha própria vida e destino e me sinto empoderada como mulher e como pessoa. Eu posso entender que as pessoas têm seus sentimentos sobre isso, e tudo bem também. Mas se você quer saber como eu me sinto sobre isso, eu apenas sinto que é romântico. Ainda carrega tradição e romance para mim, e talvez eu seja esse tipo de garota”, completou.

Continua após a publicidade

Jennifer Lopez falou como voltou a conversar com Ben Affleck e refletiu o tempo em que ficaram separados Foto: On The JLo

Sobre sua relação com a ex-esposa de Affleck, a atriz Jennifer Garner, a cantora ressaltou que ela é “uma mãe incrível e eles trabalham muito bem juntos”. E completou ressaltando que toda a composição familiar, que conta também com os gêmeos de JLo, fruto da sua relação com Marc Anthony, “precisa ser tratada com muito cuidado”.

“O que espero cultivar com nossa família é que seus filhos tenham uma nova aliada em mim e meus filhos tenham um novo aliado nele, alguém que realmente os ama e se preocupa com eles”, finalizou.