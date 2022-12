Jennifer Lopez e Ben Affleck fazem dueto e cantam John Legend em festa de Natal

Jennifer Lopez, de 53 anos, e Ben Affleck, de 50, fizeram dueto e cantaram By Christmas Eve, de John Legend, em festa de Natal. A cena romântica entre marido e mulher viralizou nas redes sociais.

“Ben Affleck, ator, diretor, escritor e... cantor?”, brincou uma página de fãs do artista no Instagram.

Leia também Relembre casais de celebridades que assumiram relacionamento em 2022

Os dois se beijaram depois da apresentação e os convidados comemoraram a troca de carícias entre eles. Em seguida, a cantora ressaltou: “Essa é a música natalina favorita do meu amor”.

Assista ao vídeo:

J Lo também cantou algumas músicas solo no evento, como a clássica Jingle Bells e It’s The Most Beautiful Time Of The Year.

Em 2004, Jennifer e Affleck colocaram um fim no noivado, mas os astros se reaproximaram e se casaram este ano. À Vogue, ela disse que sempre sentiu que o amor entre eles continuou durante os anos separados.

Jennifer Lopez escreveu um texto e mostrou novas imagens da cerimônia através de sua newsletter Foto: On The JLo

“Nunca me esquivei do fato de que, para mim, sempre senti haver um amor real ali, um amor verdadeiro ali. As pessoas na minha vida sabem que ele era uma pessoa muito, muito especial para mim. Quando nos reconectamos, esses sentimentos ainda eram muito reais”, contou à revista Vogue.

Nesse período de separação, Affleck se casou com Jennifer Garner, com quem teve três filhos - Violet, Seraphina e Samuel. Já Lopez deu à luz os gêmeos Emme e Maximilian, fruto de seu relacionamento com Marc Anthony.