Jennifer Lopez revela como se sentiu ao terminar com Ben Affleck: ‘Parecia que ia morrer’

Jennifer Lopez anunciou o lançamento de novo disco, This Is Me... Now, para 2023. Com diversas faixas sobre amor e romance, como é possível ver nos títulos das músicas, tais quais Mad In Love e Dear Ben pt. II, ela disse que a obra é uma resposta ao This Is Me, Then, de 2002.

Em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music, ela afirmou que o antigo álbum fora inspirado em seu noivado com o atual marido, Ben Affleck, que ocorrera entre 2002 e 2004. Segundo a artista, a experiência do primeiro término com o ator foi “muito dolorosa”.

“Eu nem tocaria esse disco, This Is Me, Then. (...) O álbum registrou uma época na qual me apaixonei pelo amor da minha vida e, realmente, está tudo ali”, disse a artista.

Com um amor declarado e midiático na época, com canções como Dear Ben no disco This Is Me, Then, o casal cancelou o casamento em 2004. “Foi a maior dor da minha vida, e, honestamente, senti como se fosse morrer. Aquilo me colocou em uma espiral por 18 anos em que eu não conseguia acertar... Agora, 20 anos depois, temos um final feliz.”

O final feliz ao qual ela se referia dizia respeito ao casamento dos dois, que ocorreu em agosto deste ano, depois de 20 anos que ficaram noivos pela primeira vez. “Quando escuto as letras agora, nem tinha percebido uma parte da nossa história que iria acontecer... O que é doido! Não percebi que seria profético”, completou.

O nome do disco This Is Me, Then fora uma ideia de Affleck. Ele disse que, no futuro, ela poderia olhar para trás e perceber que as criações do álbum refletiam quem ela era na época. This Is Me, então, funcionou como uma resposta sobre quem ela é atualmente.

