Jeremiah Green, da Modest Mouse, morre aos 45 anos, vítima de um câncer

Jeremiah Green, baterista da banda Modest Mouse, morreu neste sábado, 31, vítima de um câncer. De acordo com publicação realizada por sua mãe, Carol Namatame, no Facebook, o tumor já estava em estágio quatro — considerado de alto risco. A morte de Green foi anunciada no perfil oficial da banda no Instagram.

Jeremiah Green, baterista da Modest Mouse, morreu neste sábado, 31, vítima de câncer Foto: Instagram.com/@modestmouse

Em nota, o grupo lamentou o falecimento do companheiro. “Eu não sei qual é o caminho mais fácil para dizer isso: hoje nós perdemos o nosso querido amigo Jeremiah”, escreveu. “Eu gostaria de ter um monte de palavras bonitas agora, mas ainda não é tempo para isso. Esse momento virá depois e por meio de muitas pessoas”.

A banda terminou o texto refletindo sobre a vida e as relações interpessoais. “Por favor, aproveite todo o amor que você dá, recebe, deu e receberá. Acima de tudo, Jeremiah era sobre amor. Nós amamos você”, encerraram.

No Facebook, a mãe do baterista informou que ele morreu “em paz” enquanto dormia. “Neste momento, a família necessita de privacidade. Mais informações serão divulgadas nos próximos meses, incluindo uma Celebração da Vida para amigos e fãs”, disse Carol. “Nós, da família de Jeremiah, gostaríamos de agradecer a cada um por continuar nos desejando o bem e por nos apoiar neste momento”.

Jeremiah Green foi um dos fundadores da banda, que foi formada nos EUA em 1992. O grupo deve se apresentar no Brasil na edição do Lollapalooza deste ano. Desde o início de dezembro, Jeremiah já havia sinalizado que suspenderia a sua participação na turnê da Modest Mouse por causa de seu tratamento de quimioterapia.