Jeremy Renner divulga foto de nova série do Disney+: ‘Assim que eu estiver de pé, iremos até vocês’

Jeremy Renner ainda se recupera do grave acidente que sofreu no início deste ano, mas já está ansioso para voltar ao trabalho. No final de semana, o ator compartilhou imagens das gravações de Rennervations, nova produção do Disney+.

“Estamos muito animados para compartilhar Rennervations com vocês no Disney+, muito em breve. Assim que eu estiver de pé, iremos até vocês, em todo o mundo... Espero que vocês estejam prontos”, escreveu ele na legenda da postagem no Instagram.

Além de amar o que faz nas telonas, Renner é aficionado por construções criativas e gosta de usar isso para mudar a vida das pessoas. É justamente este lado do ator que é abordado em Rennervations, uma série original do Disney+, dividida em quatro episódios. Jeremy visita comunidades ao redor do mundo, repensando veículos exclusivos construídos especificamente para atender as demandas de cada local.

Ainda não há data para o lançamento da série na plataforma de streaming.