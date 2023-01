Jeremy Renner relata ter quebrado mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou, neste sábado, 21, que quebrou mais de 30 ossos devido ao acidente que sofreu no início de janeiro. Enquanto limpava neve próxima a sua casa em Washoe County, Nevada, região que sofreu com fortes nevascas na véspera do Ano Novo, o ator foi atropelado por um limpa-neve de 6 toneladas.

No Instagram, o ator que dá vida ao herói Gavião Arqueiro, nos filmes da Marvel, compartilhou a rotina de exercícios que tem feito para se recuperar.

“Exercícios matinais, resoluções, tudo mudou neste Ano Novo em particular”, escreveu o artista na legenda da imagem. Ele ainda agradeceu aos fãs pelas mensagens que tem recebido.

“Esses mais de 30 ossos quebrados vão se recuperar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo que se aprofundam com a família e os amigos”, completou.