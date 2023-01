Jessie J anuncia gravidez após sofrer aborto espontâneo: ‘Muito feliz e assustada’

Jessie J, de 34 anos, anunciou, nesta sexta-feira, 6, que está grávida de seu primeiro filho após sofrer um aborto espontâneo. A cantora fez uma publicação no Instagram para comemorar a notícia.

“Estou tão feliz e com medo de finalmente compartilhar isso. Por favor, seja gentil comigo! Honestamente, sua garota [Jessie] só quer chorar feio em público em um macacão comendo uns picles com cobertura de chocolate sem fazer perguntas”, escreveu no Instagram.

Muitas celebridades parabenizaram a artista nos comentários da publicação. “Parabéns, mamãe!”, escreveu Maju Trindade, influenciadora e companheira de Mateus Sato, guitarrista de Jessie. “Meu Deus! Parabéns, minha rainha!”, disse Flay. “Gritando!”, brincou Kelly Rowland.

A artista revelou seu desejo de ser mãe em desabafo de agosto de 2022 após sofrer o aborto espontâneo. Na época, ela disse sonhar com a maternidade desde os 16 anos.

“Quando eu tinha 16 anos, escrevi uma lista de coisas que queria aos 30. A primeira coisa da lista era ser mãe. Agora estou com quase 35 anos e o luto por perder um bebê, a dificuldade de ter um e o desejo de que a minha vida fosse completamente diferente do que é agora me oprimem”, escreveu.

Sempre discreta, a cantora afirmou que resolveu trazer a questão à tona para apoiar outras mulheres com o mesmo problema.