Jessie J já estava grávida em apresentação no Rock in Rio 2022, revela cantora

A cantora Jessie J, de 34 anos, revelou que já estava grávida quando se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio em setembro de 2022.

Através do Instagram, ela compartilhou um vídeo dos bastidores do show, quando estava prestes a entrar no palco. “Eu estava grávida aqui. Minha adrenalina, animação e ansiedade estavam a 1000″, escreveu.

Leia também Jessie J anuncia gravidez após sofrer aborto espontâneo: ‘Muito feliz e assustada’

“Você pode ver eu repetindo para mim mesma: ‘Você está bem, você está bem’. Eu senti que eu estava fora do meu corpo o tempo todo em que estive no Brasil, mas especialmente nesse momento”, continuou.

A artista explicou que saiu do palco com a sensação de que havia feito o show “100 vezes mais rápido” do que deveria e que chorou após o encerramento da apresentação.

“Assistindo isso novamente e ‘corta’ para agora, deitada aqui às 3h da manhã sentindo o bebê chutar dentro de mim”, disse. “Tenho lágrimas de gratidão escorrendo como um rio no meu pescoço. A vida. Estou grata como nunca estive”.

A publicação foi feita na última quarta-feira, 18, mas Jessie J já havia revelado a gravidez em outro post no dia 6 de janeiro, quando disse estar “muito feliz e assustada”.

Ela já havia falado sobre seu desejo de ser mãe em um desabafo em agosto de 2022, menos de um ano após sofrer um aborto espontâneo. Na época, ela disse sonhar com a maternidade desde os 16 anos.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais