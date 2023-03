Jimin lança clipe de ‘Like Crazy’ durante hiato do grupo BTS; veja

Jimin, um dos integrantes do BTS, banda sul-coreana, lançou o clipe da música Like Crazy. A produção veio acompanhada do lançamento do álbum Face. Os projetos marcam a carreira solo do artista.

O álbum de Jimin conta com seis faixas. Ele já havia lançado Set Me Free Pt. 2. No clipe lançado nesta sexta-feira, 24, o cantor aparece se divertindo em uma balada. A produção também contou com um áudio do diálogo entre Jennifer Lawrence e Anton Yelchin no começo do vídeo, em um trecho do filme homônimo, que estreou em 2011.

Ele, no entanto, não é o único que se lançou durante o hiato da banda que é fenômeno do gênero K-pop. J-Hope lançou o Jack in the Box e RM fez o lançamento de Indigo, durante a pausa do grupo, desde junho do ano passado.