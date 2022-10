Jin, do BTS, lançará 1º single solo antes do serviço militar

Jin, do BTS, lançará o primeiro single solo antes de prestar serviço militar na Coreia do Sul. O artista de 29 anos vai disponibilizar The Astronaut no dia 28 de outubro.

O anúncio foi feito pela plataforma global de fãs Weverse. Por lá, a canção já pode ser pré-salva por US$ 31.58 (R$ 166,88).

O BTS parou suas atividades por três anos para os integrantes do grupo de k-pop coreano prestarem serviços militares obrigatórios ao seu país. Eles devem retornar aos palcos em 2025.

Na Coreia do Sul, todos os homens aptos entre 18 e 25 anos devem cumprir entre 18 e 21 meses de alistamento. Segundo a lei regente, artistas que recebem medalha do governo podem adiar a obrigação até os 30 anos. É o caso dos membros do BTS, que receberam a Ordem do Mérito Cultural em 2018.