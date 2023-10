João Gomes constrói fazenda-mansão com baia para cavalos, piscina e chalés em Pernambuco; veja

O cantor João Gomes está construindo uma casa na zona rural de Petrolina, em Pernambuco. Apelidada carinhosamente de “casa da roça”, a obra está longe de ser pequena: terá quatro chalés, uma grande piscina e baia para cavalos.

O músico mostrou a obra, que ele visita sempre que possível, em seu Instagram. A propriedade ocupa o espaço de alguns terrenos, capta água de um rio próximo e terá um reservatório. Em volta dele, haverá gramado e areia com quiosques, simulando uma praia particular.

Sítio que João Gomes está construindo, perto de Petrolina

Baia para cavalos

No centro do terreno, a casa contará com uma grande piscina, em frente a quatro chalés, feitos para receber visitas. “Quem vier, vai ter um quarto separado, simples, mas confortável. Com banheirinho e uma área aberta que é para filtrar o calor nos dias mais quentes”, contou.

Ele também mostrou que uma tora inteira de madeira será transformada numa mesa gigantesca de 24 lugares. “Se apertar, cabem umas 32 pessoas de cada lado. Até os ancestrais da rainha Elizabeth”, brincou o cantor.

Mesa de madeira na 'casa da roça' de João Gomes

João Gomes e Ary Mirelle, sua namorada, estão esperando o primeiro filho. Eles não pretendem morar no sítio e, por enquanto, estão em um apartamento pequeno em Petrolina.

Para morar, João irá construir uma mansão em um condomínio de luxo, onde já comprou um terreno.