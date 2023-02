João Guilherme diz em podcast que Anitta está com novo namorado e volta atrás em seguida

O ator João Guilherme afirmou que a cantora Anitta estaria namorando. Em entrevista ao podcast Match o Papo, o influenciador disse que a artista está se relacionando com o seu melhor amigo, mas sem dar detalhes. Ele voltou atrás no Twitter.

“Ela está namorando um dos meus melhores amigos. Não posso falar melhor amigo para não dar briga lá em casa”, disparou o ator durante a conversa. A apresentadora, então, questionou: “Está namorando já?”. “Está. Não saiu que eles estavam namorando? [...] Aqui no Rio de Janeiro a fofoca corre que corre”, disse, tentando se esquivar da declaração.

Em uma rede social, ele voltou atrás. “Olha, o podcast que eu disse sobre o relacionamento dos meus dois queridos é antigo o suficiente para informação não proceder mais.”

olha, o podcast que eu disse sobre o relacionamento dos meus dois queridos é antigo o suficiente pra informação não proceder mais kkk 🙃

Anitta estaria se relacionando com Lucca Picon, ator e modelo, após o rompimento do namoro com o produtor canadense Murda Beatz. O modelo foi visto durante uma apresentação de Anitta em Natal. Picon está no elenco da produção De volta aos 15, da Netflix, juntamente com o irmão de Zé Felipe.

