João Guilherme opera o joelho e compartilha fotos nas redes sociais

João Guilherme fez uma operação no joelho. Por meio de uma postagem em suas redes sociais, o ator compartilhou imagens suas no hospital, e, com uma legenda bem-humorada, contou aos seus seguidores sobre o procedimento e o pós-operatório.

“Ontem operei meu joelho. ‘Ai meu joelho’. Parte boa: vou melhorar do joelho. Parte ruim: sinto que tem 12 pessoas sentadas no meu joelho. Em resumo, cuidem dos seus joelhos”, escreveu.

No carrossel de fotos postado por ele, João aparece na cama do hospital, vestindo um avental. O ator também compartilhou imagens do joelho, antes e depois da operação, já enfaixado. Nos comentários, alguns dos amigos famosos do artista deixaram mensagens de apoio. Gil do Vigor escreveu; “fica bem, meu amigo”. Enquanto Maisa disse: “quero te visitar”.