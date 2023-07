João Guilherme publica foto com Bruna Marquezine após rumores de affair e causa alvoroço na internet

O ator João Guilherme compartilhou uma sequência de fotos no Instagram, no último sábado, 22, nos bastidores das gravações da série inédita Amor da Minha Vida e, em uma delas, ele está com a atriz Bruna Marquezine. O registro foi feito após rumores de affair entre os dois e acabou causando um alvoroço entre os seguidores do artista na rede social.

“Eu que falo pra lá é pra cá que queria me apaixonar… Realmente encontrei o ‘Amor Da Minha Vida’, projeto lindo finalizado essa semana! Star+ Brasil até breve”, escreveu João Guilherme, na legenda da postagem.

Bruna Marquezine e João Guilherme Foto: Instagram/@joaoguilherme

Não demorou muito para que os fãs e seguidores do filho do cantor Leonardo começassem a comentar. “Jurei que ia assumir um relacionamento quando eu vi a primeira foto”, falou um usuário do Instagram. “Eu achando que iria assumir relacionamento com a Bruna”, disse uma seguidora. “Eu torço mesmo que seja aqui, na vida real também, porque estou shippando, pronto, falei!”, emendou outra.

Atriz ironiza boatos

Os rumores de romance entre João Guilherme e Marquezine surgiram depois de um comentário da irmã do ator, a influenciadora digital Jéssica Beatriz, no dia 1º de julho. Em publicação onde os dois aparecem curtindo uma festa junina promovida pela atriz, ela falou: ‘Aê, irmão! Palavra tem poder. Amei esse casal’.

Continua após a publicidade

No dia 2 de julho, Bruna Marquezine ironizou os boatos de que estaria vivendo um romance com João Guilherme. A atriz se pronunciou sobre o assunto no Twitter.

Uma seguidora de Marquezine questionou os boatos sobre a vida amorosa da atriz: “Eu não sei por que estão criando caso com isso (affair), a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela”.

A artista, então, respondeu: “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”.

‘Amor da Minha Vida’

A série Amor da Minha Vida, da Star+, é dirigida por René Sampaio, Tatiana Fragoso e Matheus Souza, que também atua como roteirista junto a Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo e Nátaly Neri. Marcos Bernstein assina a supervisão final dos textos.

A produção ainda traz no elenco nomes como Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão, Ana Hikari e Fernanda Paes Leme.

Continua após a publicidade