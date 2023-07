João Guilherme revela que Jade Picon tatuou sua nádega com a letra ‘J’

João Guilherme revelou uma tatuagem inusitada durante entrevista ao podcast Poccast na última quarta-feira, 5. Segundo ele, o símbolo teria sido feito pela ex-namorada, Jade Picon, quando ainda formavam um casal.

Os influenciadores digitais João Guilherme e Jade Picon comunicaram que terminaram seu namoro há alguns anos. Nas redes sociais, os dois publicaram declarações. “Amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo”, escreveu o filho do cantor Leonardo. “Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos”, compartilhou Jade. Foto: Instagram/ @jadepicon

Quando o entrevistador pediu que contasse “um fato curioso” sobre si mesmo, respondeu: “Eu tenho um ‘J’ que a Jade tatuou na minha bunda. Mas assim, bem pequenininho. Ela que tatuou.”

João Guilherme não deu grandes detalhes do contexto, mas continuou: “A gente foi lá no tatuador, que é amigo nosso, e fiz a tatuagem. Quando a gente namorava, eu sempre falava pra ela que ela ia ficar linda se fizesse umas tatuagens bonitas e tal.”

Vídeo mostra Jade Picon tatuando João Guilherme

O assunto ganhou força novamente nas redes sociais na noite deste sábado, 8, quando alguns perfis reproduziram um vídeo do momento. Nele, é possível ver João Guilherme com feição séria enquanto Jade demonstra nervosismo ao manusear o aparelho de tatuagem.

“Meu Deus do céu... Pode ir?”, diz ela, que se assusta com o barulho da máquina. Na sequência, prossegue: “Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Só me assustei! Um ‘J’... você quer com ‘pinguinho’ ou com ‘risquinho’?”, questiona, antes de aplicar tinta da máquina sobre a nádega direita do então namorado.