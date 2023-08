João Silva, filho do Faustão, tranquiliza fãs sobre saúde do pai: ‘Está bem’

João Silva, filho do apresentador Faustão, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do pai. Ao sair do Hospital Albert Einstein nesta segunda-feira, 21, João conversou com a equipe da CNN. “Ele está bem, passei a noite com ele. Agradecemos o carinho de todos”, disse.

Neste domingo, 20, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou que o estado de saúde do apresentador piorou, e ele precisa de um transplante do coração. Faustão está em cuidados intensivos, fazendo diálise e tomando medicamentos para auxiliar o coração.

Ele foi internado no dia 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca, condição monitorada desde 2020. O apresentador já está na lista de transplantes de São Paulo, que considera tempo de espera, tipo de sangue e gravidade do caso.

Em um vídeo publicado por João neste fim de semana, Faustão pediu orações e mencionou que aguarda a decisão da equipe médica sobre a cirurgia. No vídeo, ele disse: “Rezem por mim” e “Estou ainda neste tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia posso fazer. Peço que quem gosta de mim, que reze por mim”. Ele também expressou sua fé, afirmando que “quem decide é o chefe lá em cima”.