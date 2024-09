Segundo o a, tudo começou com um “machucadinho” no cotovelo, causado por um esbarrão enquanto ele estava em São Paulo. “Voltei para o Rio e vida normal”, disse. O ferimento, no entanto, evoluiu para uma bursite olecraniana infectada, um quadro de infecção bacteriana.

“Eu devo ter coçado ou encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria. Essa bactéria entrou, se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago”, explicou o ator.