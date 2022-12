Joe Pesci diz que sofreu ‘queimaduras graves’ em cena de ‘Esqueceram de Mim 2′

Joe Pesci, de 79 anos, contou à revista People, em entrevista publicada na terça-feira, 29, que sofreu “queimaduras graves” em cena do filme Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York, que completa 30 anos em dezembro. Na obra, ele viveu o ladrão Harry Lime, que contracena com o ator Macaulay Culkin, o Kevin McCalister na franquia.

Vencedor do Oscar, o artista disse que a comédia exigia mais do físico dos atores por ser um besteirol - um tipo de humor com conteúdo absurdo. Isso ficou evidente quando a cabeça do personagem pegou fogo em uma das cenas.

Macaulay Culkin em cena de 'Esqueceram de Mim' Foto: Fox Film

“Além dos esperados inchaços, hematomas e dores gerais que você associaria a esse tipo de humor físico, sofri queimaduras graves no topo da cabeça. (...) Tive a sorte de ter dublês muito profissionais fazendo as acrobacias mais pesadas”, contou ele.

Apesar do acidente, Pesci se divertiu nos bastidores das filmagens. Ele disse ter focado mais nas interações com Culkin no set para preservar a dinâmica entre os personagens dos dois. “Lembro dele sendo uma criança muito doce e profissional”, completou sobre as lembranças com o protagonista de Esqueceram de Mim 2.

