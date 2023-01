Joelma revela infância violenta e jejum de sete dias para perdoar pai: ‘Sentia ódio dele’

Joelma, de 48 anos, viveu uma infância difícil antes de alcançar o sucesso na carreira. Ao É De Casa, da TV Globo, ela revelou que seu pai bebia muito e era um homem violento em casa — a artista morava com seis irmãos e a mãe, que trabalhava como costureira “24 horas por dia” para alimentar os filhos.

A cantora passava o dia brincando na rua para evitar a violência doméstica. Também foi nesse período que fortaleceu seu vínculo com a religião. “Eu não tinha o meu pai para falar e a minha mãe estava sempre trabalhando. A minha conversa era com Deus”, contou.

A cantora Joelma já foi diagnosticada três vezes com covid-19 e sofre sequelas da doença Foto: Fabiano Vieira

A religião foi fundamental para Joelma deixar de sentir ódio do pai. Ela quis perdoá-lo, mas só conseguiu após jejuar por sete dias.

“Eu não sabia perdoar e sentia algo horrível pelo meu pai, ódio mesmo. Dizia a Deus que queria perdoá-lo, mas não conseguia, que precisava ser algo de coração. Orei muito, jejuei por sete dias e liguei para ele. Consegui eliminar todo o sentimento ruim, foi a melhor coisa que fiz em minha vida”, contou.

Além da vida íntima na infância, a artista comentou de sua relação com a música. Apesar de seguir esse caminho, não queria ser: sonhava em ser advogada e ter um diploma.

“Ninguém da minha família tinha. Eu me dedicava ao Direito e as coisas não iam certo. Quando me dedicava à música, tudo fluía. Até que, aos 23 anos, resolvi deixar a música entrar de vez na minha vida”, revelou.

Apesar de amar a música, Joelma não queria ser cantora Foto: LíBIA FLORENTINO/LEIAJÁIMAGENS/PAGOS

Recentemente, Joelma revelou problemas de saúde. Ela contou que sofreu três derrames oculares e paradas cardíacas.

“Gente, eu tive três derrames oculares, algumas paradas cardíacas. Isso ninguém sabe. Eu passo sozinha, mas Ele é a minha força. Nele, eu posso todas as coisas”, contou em show em São Paulo.

















