Joelma sobe ao palco no Pará debilitada e anuncia: ‘Vou cantar até onde meu limite der’; assista

O estado de saúde de Joelma vem preocupando os fãs da cantora. No último sábado, 22, ela passou mal durante um show em Santa Maria das Barreiras, no Pará, e foi orientada por médicos a repousar até ficar completamente curada.

Na manhã de domingo, 23, um comunicado oficial divulgado por meio do Instagram da artista anunciava que ela precisou cancelar a agenda das próximas apresentações, por tempo indeterminado.

Vídeos em que Joelma passa mal no Pará e é amparada estão repercutindo nas redes sociais. Na ocasião, ela chegou a prometer aos fãs, antes do mal-estar, que faria um “show diferente” da turnê Isso é Calypso, em função dos problemas de saúde que vem enfrentado devido às sequelas após contrair Covid-19 cinco vezes.

“A gente vai fazer um show diferente hoje, tá bom? Eu tenho que me recuperar para voltar bem. Então eu venho aqui, vou cantar mais umas para vocês, mas aonde o meu limite der, tá bom? Até onde meu limite der eu vou cantar para vocês”, avisou a cantora à plateia, que manifestou solidariedade a artista.

Primeira aparição após comunicado

Nesta segunda-feira, 24, Joelma surgiu nos stories do Instagram cantando. Ela avisou que a música gospel nunca havia sido cantada por ela. “Minha primeira música gospel foi no Calypso (banda), eu gravei no início da banda Calypso, e nunca cantei para vocês, né? É assim”, diz a artista, que canta em seguida.

Na legenda do vídeo, Joelma escreveu: “Bom dia! Que Papai do céu abençoe a nossa semana”.

A pausa nas apresentações para cuidar da saúde afetou a agenda de Joelma. Ela se apresentaria em Palmeiras do Tocantins (TO), no último domingo, 23; na Parnaíba (PI), terça-feira, 25; em Presidente Figueiredo (AM), sexta-feira, 28; em Peixe Boi (PA), sábado, 29; e Manaus (AM), domingo, 30.

Comunicado oficial

Um comunicado oficial foi divulgado no domingo, no Instagram. “Meus babys, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do Céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês”, escreveu Joelma.

Na sequência, um texto assinado pela A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora, ressaltou: “Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por causa de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado”.