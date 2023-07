Quem é Joesthetics: youtuber e fisiculturista alemão morre aos 30 anos após aneurisma

O youtuber, influenciador fitness e fisiculturista alemão Jo Lindner, mais conhecido como Joesthetics, morreu aos 30 anos, na Tailândia, por conta de um aneurisma. A informação foi confirmada pela namorada do rapaz, Nicha, no último sábado, 1º. Ela escreveu nas redes sociais que as últimas palavras de Joesthetics antes de morrer relatavam dores intensas no pescoço.

“Suas últimas palavras foram: ‘amor, estou com tanta dor’. Eu gostaria que tivesse sido outra coisa da qual ele pudesse ter sido salvo. Não foi ataque do coração, nada além de um aneurisma”, escreveu Nicha, no Instagram, para rebater boatos de que o namorado teria morrido de overdose.

Segunda ela, o fisiculturista ignorou dores e sintomas dias antes de morrer. Nicha lembrou que uma tia do alemão morreu da mesma forma, há quatro anos, vítima da doença - uma dilatação dos vasos sanguíneos, uma fragilidade na parede da artéria, a via onde circula o sangue do nosso organismo. De acordo com ela, a mulher também sofria com dores no pescoço.

Projeto de investir no físico começou na Tailândia

Apesar de ter nascido na Alemanha, Jo Lindner vivia na Tailândia, onde teve a ideia de investir no físico para participar de competições de fisiculturismo, conhecido como bodybuilding.

As contas do influencer fitness nas redes sociais somam quase 10 milhões de seguidores. Seus posts eram focados em como fazer os treinamentos corretamente, alimentação e rotina de uma pessoa que busca competições.

Apesar de disputar vários campeonatos da categoria, ele não conseguiu chegar ao Mr. Olimpia, a principal competição de fisiculturismo do mundo.

Lindner chegou a falar sobre ter sido diagnosticado com uma doença muscular ondulante, uma condição genética rara que faz com que os músculos se tornem anormalmente sensíveis ao movimento ou à pressão. A declaração foi feita durante entrevista com o colega fisiculturista Bradley Martyn, em junho.

Foto: Instagram/@joesthetics

Uso de anabolizantes

Um dia antes de morrer, o alemão comentou sobre o uso de esteroides anabolizantes e seus riscos, em uma publicação no Instagram.

“... Perdi os meus ganhos porque desisti de tudo durante 1 ano, mas depois não consegui recuperar os meus próprios níveis de test (testosterona), então voltei para a TRT (terapia de reposição de testosterona). Confia em mim, tentei parar, mas fica ciente que pode ter efeitos a longo prazo na tua vida. TRT é um grande compromisso, lembre-se disso”, escreveu o influenciador.