‘Jogos Vorazes’: Jena Malone relata abuso sexual sofrido durante gravações de filme da franquia

Aviso: Este texto contém relatos sobre abuso sexual, o que pode ser gatilho para algumas pessoas

A atriz Jena Malone fez um relato através de uma publicação no Instagram em que contou ter sido abusada sexualmente durante as gravações de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final, último filme da franquia, lançado em 2015. Segundo a artista, o crime foi cometido por um colega de trabalho no processo de filmagens do longa na França.

Jena compartilhou uma foto que, conforme ela, foi tirada logo após o fim das gravações. “Pedi para que o motorista me levasse até esse campo para que eu pudesse chorar e capturar esse momento”, escreveu a atriz.

A artista relatou que fazer parte do projeto lhe trouxe diversas emoções, já que, além de ter sido vítima de abuso, ela também estava vivendo um término difícil à época. Apesar disso, Malone diz se sentir “cheia de gratidão” ao relembrar da franquia e das pessoas com quem trabalhou.

Jena Malone relatou ter sido vítima de abuso sexual durante as gravações de 'Jogos Vorazes: A Esperança - O Final'. Foto: Fabrizio Bensch / REUTERS

“Eu gostaria que [o filme] não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim”, afirmou a atriz, que disse que passou pelo processo de justiça restaurativa, prática que envolve a solução de conflitos através de um diálogo entre a vítima e o agressor.

“[Desejo] muito amor para os sobreviventes por aí. O processo é bem lento e não-linear. Quero dizer que estou aqui para aqueles que precisem falar ou desabafar ou abrir espaços ocultos dentro de si mesmos”, finalizou Jena, que ofereceu o Instagram para conversar com vítimas que passaram por situações semelhantes.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais