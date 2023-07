John Isner visita quadra de Wimbledon e tira foto no local em que protagonizou partida histórica

O tenista americano John Isner, 38, levou a mulher e seus quatro filhos para visitar a quadra em que protagonizou uma partida histórica no tênis. De férias com a família em Wimbledon, Londres, o atleta alugou um espaço no Wimbledon Village e todos fizeram um retrato no The All England Club, um clube privado em que se realiza um dos quatro eventos mais importantes do Grand Slam, o Wimbledon Championships.

O registro mostra Isner, sua mulher e seus pequenos sentados na grama da quadra, sorrindo para a foto.

Feito histórico

Em junho de 2010, o tenista estrelou a partida mais longa da história do tênis, com 11 horas de duração. Ao lado do francês Nicolas Mahut, ambos tornaram-se os únicos atletas a conquistar o feito. Na ocasião, Isner saiu vitorioso.

Naquele dia, o jogo terminou empatado depois de 9 horas e foi prorrogado para o dia seguinte. Isner chegou a ser um dos top 10 melhores jogadores do mundo, em 2012. Em Wimbledon, chegou às semifinais em 2018.