Johnny Depp está namorando sua advogada, diz site

Apesar da polêmica do julgamento envolvendo a ex, Amber Heard, a vida amorosa de Johnny Depp parece estar ganhando novos capítulos. Segundo o Page Six, o ator já não está mais solteiro, e sim namorando uma de suas advogadas.

O site informa que a advogada é Joelle Rich, de Londres, que está separada e em processo de divórcio. Ela, entretanto, não atuou no caso do ator com Amber, mas o acompanhou no tribunal. “Não havia nenhuma obrigação profissional para ela estar lá”, apontou uma fonte ao Us Weekly, complementando que o casal se encontrava discretamente em hotéis no início do relacionamento.

Até o momento desta publicação, Johnny e Joelle não se pronunciaram sobre o assunto.

Johnny Depp já foi apontado em um romance com Camille Vasquez, advogada que o representou no caso de Amber Heard Foto: Steve Helber/Pool/AFP

Vale ressaltar que o ator já foi apontado em um romance com Camille Vasquez, advogada que o representou no caso. No entanto, os boatos foram julgados pela profissional como “sexista” e “antiético”, negando qualquer envolvimento amoroso com Johnny Depp.