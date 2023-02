Jojo Todynho anuncia processo para retirar o nome da mãe de sua certidão: ‘Devo tudo a minha avó'

Jojo Todynho expôs na madrugada desta sexta-feira, 17, que entrou com processo para exclusão do nome de sua mãe da certidão de nascimento. “Vou deixar apenas o nome do meu pai”, observou.

Segundo a cantora, quem a criou, a “deu amor, carinho e amparo” foi a avó. “Todo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó. (...) Ela é tudo pra mim. Tudo o que eu tenho e sou hoje, devo a minha avó”, alegou.

Jojo Todynho foi criada pela avó Foto: @jojotodynho/Instagram

Ela declarou, ainda, que tentou fazer seu “papel de filha”, “mas não deu e está tudo certo”. “O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura”, explicou.

Agora, Jojo se preocupa em deixar a herança para a genitora. “Essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não posso deixar isso. (...) Olha só como funciona a Justiça, nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu”, refletiu. Para evitar que isso ocorra, a cantora alegou que deseja ter filhos, para serem seus herdeiros.









