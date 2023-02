Jojo Todynho aparece com rosto enfaixado e fãs ficam preocupados

A cantora Jojo Todynho apareceu com o rosto enfaixado nos stories do Instagram nesta terça-feira, 31. Os fãs ficaram preocupados com a apresentadora, que explicou ter passado por procedimentos estéticos.

Cantora usou o Instagram para explicar que fez realizou um procedimento estético na papada Foto: Instagram / @jojotodynho

Jojo usou os stories para explicar que está fazendo um procedimento na papada e por esta razão está com o pescoço enfaixado. “A cirurgia que vocês estão perguntando foi super perfeita, sem dor, sem nada. Estou tomando todas as medicações”, disse a cantora. “Tudo nos conformes, gente, obrigada pela preocupação”, agradeceu. Ela também disse que vai realizar um procedimento na boca e que deve trocar as lentes no dente.

A cantora aproveitou a sequência de vídeos para contar um pouco sobre a festa de aniversário, quando completa 26 anos neste mês. “Eu vou realizar o sonho dos adultos, porque o saquinho de doces é para os adultos. Chega de ficar indo para festa e os saquinhos serem das crianças.”