Jojo Todynho chama Xuxa de privilegiada: ‘Você não passou pelo que eu passei’

“Eu não tinha tomado conhecimento sobre o que a senhora Xuxa andou falando sobre a minha pessoa”, começou ela, nos stories do Instagram. “Eu queria que ela me respondesse porque eu sou desnecessária”.

“Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela [...] Se ela me acha desnecessária, eu acho que necessário é quem cuspiu na cara dela”, completou, referindo-se à uma pessoa que cuspiu na cara da Rainha dos Baixinhos após um show, no último dia 13.