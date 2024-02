Jojo Todynho compartilha vídeo de transformação; confira o novo visual da cantora

Jojo Todynho compartilha transformação no visual Foto: Estadão Conteúdo/ Luciana Prezia / @jojotodynho e @souzareidokids Via Instagram

Na noite da última quarta-feira, 21, Jojo Todynho compartilhou a transformação de seu visual em uma postagem no Instagram. O cabeleireiro Marcos Souza, responsável pela mudança, mostrou os passos do processo para o famoso estilo “nevou”, caracterizado por um cabelo completamente platinado e “na régua” (cabelo arrumado, normalmente bem definido e acompanhado de uma risca lateral ou desenho geométrico).

Durante a manhã, a cantora postou um vídeo mostrando o procedimento nos stories em seu Instagram, além da reação dos amigos.

Ao som do cantor Belo, Marcos mostrou o processo de corte e pintura do cabelo e o novo visual de Jojo Todynho. Assista:

Durante a manhã, a cantora atualizou as redes com a reação dos amigos ao corte: “Arrasou!”. Nos comentários da postagem de Marcos, internautas elogiam: “Ousada, ficou parecendo gringa!”, disse um. Outro comentou: “Que gata! Perfeita em todas as versões!”. A ex-BBB Bruna Gonçalves, mulher de Ludmilla, escreveu: “Nossa, ficou muito top!”.