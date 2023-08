Jojo Todynho divide rotina pós-bariátrica e brinca: ‘Perdi meu guarda-roupa todo’

Jojo Todynho já está em casa após realizar uma cirurgia bariátrica em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro. O procedimento foi realizado na última terça-feira, 8, e foi bem-sucedido.

Já nesta quinta-feira, 10, a cantora dividiu com os seguidores um pouco de sua rotina pós cirúrgica. Ela mostrou que está tomando um remédio e ainda brincou sobre o fato de estar bebendo-o em um copo de tequila.

Stories publicados por Jojo Todynho na quinta-feira, 10, após passar por bariátrica. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@jojotodynho

“Sabe o que eu estou aqui pensando, que está me dando uma tristeza? Gente, eu perdi o meu guarda-roupa todo”, brincou a artista nos stories. Mais tarde, ela voltou a falar no assunto: “É, não perdi não, eu ganhei roupas novas”.

Segundo Jojo, ela vai realizar um bazar no final do ano em que vai se desfazer de quase todas as suas roupas. Além disso, a artista explicou que está “se proibindo” de ir na cozinha, para não ficar tentada a comer as coisas em sua casa. “Minha rotina é da sala pro quarto, e do quarto para sala”.

Jojo Todynho volta a explicar bariátrica

Também na quinta-feira, 10, Jojo realizou uma live e comentou seus motivos para passar pela cirurgia bariátrica. Anteriormente, ela havia negado que passaria pelo procedimento.

A cantora afirmou que “não é porque é uma pessoa pública que precisa contar todos os seus passos”. “Cirurgia, por mais mínima que seja, tem seus riscos. Eu optei pela saúde, por uma vida melhor. Estética? Se eu fosse boba por estética, eu já estava cheia de botox na cara”, disse.

Ela já havia reiterado a informação quando estava no hospital, na última quarta-feira, 9. “Eu falei que eu não ia fazer até porque é uma cirurgia delicada e eu não tenho que estar respondendo se eu vou fazer ou não. Decisões tomadas sobre a minha vida são minhas e não da internet”, falou.