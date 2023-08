Jojo Todynho diz que vai retirar nome da mãe da certidão e compara seu caso com o de Larissa Manoela

Depois da repercussão em torno da reportagem sobre a disputa familiar de Larissa Manoela e seus pais, Jojo Todynho expôs a relação tensa que tem com sua mãe biológica. A cantora revelou ainda que decidiu retirar o nome da mãe de sua certidão de nascimento.

Nos stories do Instagram, a cantora comparou sua situação com a da atriz: “A mãe da Larissa Manoela está boa para dar as mãos para a minha mãe. Ela dizia que nunca tinha me pedido nada. Acreditam que ela dizia isso? Mas graças a Deus guardo tudo bonitinho aqui, os comprovantes. Prefiro pagar meu preço com Deus, mas quero distância. Ela vai se recuperar, vai sim”.

Jojo Todynho e Larissa Manoela Foto: Instagram/ @jojotodynho/ Reprodução/ Globo

Em seguida, ela comentou que a mãe pagava apenas R$120 de pensão e chamava isso de “esmola”. “Eu queria muito que a minha mãe tivesse ido e meu pai tivesse ficado. Ele nunca faltou a uma apresentação, até os meus dez anos tive um super pai (...) dele. Quero distância [da mãe]. É por isso que entrei com processo para fazer a retirada do nome dela da minha certidão”, afirmou.

“Pago meu preço com Deus, mas nunca vou ser igual a ela. Abandonou os filhos por causa de homem. É muita história. A crente não prega nada do que vive. Mas sigo de cabeça erguida e com muito orgulho”, finalizou.