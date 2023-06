Jojo Todynho mostra tatuagens que fez combinadas com o namorado misterioso; veja

No Dia dos Namorados, comemorado nesta segunda-feira, 12, Jojo Todynho mostrou duas tatuagens que fez em homenagem ao namorado e admitiu que os dois estão juntos há cinco meses. Por meio dos stories no Instagram, a cantora e apresentadora ainda aproveitou para aconselhar seus seguidores: “Não permitam que as coisas passadas te impossibilitem de viver. E uma dica de milhões: o off é muito mais gostoso”.

O casal escolheu como tatuagens para compartilhar a palavra “amor”, que representa a relação, substituindo o “m” por um coração; e um emoji de uma chama com um coração dentro.

“Ai Jojo, mas você é emocionada? Sim, já estou na segunda tatuagem. Eu e o bofe. Fazer o quê?”, disse a campeã do reality show A Fazenda 12 nas imagens, enquanto conversava com o rapaz. “E a primeira?”, quis saber ele, que não mostra o rosto. “Aqui ó, o foguinho”, mostrou Jojo, novamente, o braço. “Não, aquela”, rebateu o namorado. Sorrindo, ela disparou: “Cala a boca, garoto”.

Ao revelar que os dois eram amigos no passado, a artista ressaltou que namorar com quem já tem muita intimidade é um problema. “Gente, vou falar uma coisa para vocês. Para quem era amigo... Esse negócio de namorar amigo é um problema. Sabe do seu passado, você sabe do passado dele. A primeira gracinha já rola logo uma indireta”, falou Jojo, que caiu na gargalhada.

E emendou: “Nunca fale: ‘amigo, vou te visitar’. Nunca vá sem companhia. Nunca fale: ‘vou aí assistir um filme’. No final, você é a pipoca. Tudo começou com uma série. Acho que a série estava chata, não sei o que aconteceu”.

Em seguida, Jojo dá uma “chamada” no rapaz. “E eu falo para ele: você é ridículo. Você assistiu tudo de camarote. Que ódio”, disse a cantora, olhando para o amado. “Segredinho”, pediu o rapaz. “Se acalma, amiga, vai ficar tudo bem (ele falava para ela)”, emendou a cantora. “Fica tranquila, deita aqui no meu ombro”, continuou ele. Jojo, então, cai mais uma vez na gargalhada.

Está repercutindo na internet que Jojo Todynho está namorando o carioca Renato Santiago, cujo perfil nas redes sociais é privado, o que indica que ele leva uma vida mais discreta.

Jojo Todynho mostra as duas tatuagens que fez com o namorado Foto: Instagram/@jojotodynho

Reflexão e conselhos sobre relacionamento

Inspirada no dia dedicado aos apaixonados do Brasil, Jojo Toddynho incentivou os seguidores a serem felizes. “Brincadeiras à parte, estou aqui para desejar a todos um feliz Dia dos Namorados. Aproveitem bastante, se emocionem, sim. Abra o coração. Não permita que as coisas passadas te impossibilitem de viver. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não entende, não imagina, mas Deu sabe de todas as coisas”, começou.

Em seguida, ela dá uma dica valiosa: “Uma dica de milhões: o off é muito mais gostoso. Você vive, não precisa mostrar nada, expor nada e é a melhor coisa. E quando você tem um parceiro que fecha com você, no dez a dez, aí que a vida muda de uma forma surreal. A gente só tem essa vida, então curta bastante, namore bastante porque a gente merece”.

Vale lembrar que em outubro de 2022, a apresentadora e Lucas Souza colocaram um ponto final no casamento em meio à polêmicas. À época, o militar fez uma publicação com uma foto em preto e branco do dia do casamento e soltou a bomba:

“Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito às pessoas que têm um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados! Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”.

Pega de surpresa, Jojo postou um vídeo no shopping, contando que tinha acabado de saber da publicação de Lucas. “Estou no shopping e vou sentar para ler porque não tô nem sabendo de nada. Já falo com vocês”, explicou a cantora, que acrescentou no vídeo seguinte: “Vou ser breve, hoje, eu e Lucas tivemos uma briga de casal, como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele e está tudo certo. Se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. É isso, vamos curtir o sábado. Desde já quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho, estou bem”, garantiu a cantora.

Depois disso, os dois começaram a publicar várias mensagens nas redes sociais, cheias de réplicas e tréplicas.