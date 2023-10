Jojo Todynho move ação contra Val Marchiori por comentários gordofóbicos

A funkeira Jojo Todynho entrou com uma ação judicial contra a socialite Val Marchiori nesta semana, no Tribunal de Justiça de São Paulo. A informação foi divulgada pelo O Globo e confirmada pelo Estadão.

A advogada de Jojo Todynho alega que os comentários de Marchiori atacaram a honra e a imagem de sua cliente Foto: @jojotodynho e @valmarchiori via Instagram

A ação é uma resposta aos comentários feitos por Marchiori em um podcast no final de agosto, onde ela ironizou o peso de Jojo e fez insinuações sobre a relação da cantora com seu ex-marido.

A advogada de Jojo Todynho alega que os comentários de Marchiori atacaram a honra e a imagem de sua cliente. Em busca de reparação pelos danos morais sofridos, a funkeira está pedindo uma indenização de R$ 50 mil.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de Jojo Todynho e Val Marchiori para se pronunciarem sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O caso segue em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.