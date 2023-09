Jojo Todynho pede desculpas à ex do atual namorado: ‘tenho que ser justa’

Jojo Todynho pediu desculpas a Káila Oliveira, ex do seu atual namorado, em um vídeo compartilhado nesta quarta-feira, 6, no seu perfil do Instagram.

“Eu não deveria ter me metido. Por mais que doa na gente e que as coisas não estejam sendo feitas da forma que acreditamos ser corretas, o problema é dela”, disse. “Fui mencionada e exposta. Então eu me senti indignada e achei que deveria me posicionar. Me posicionei de uma forma errada, que era atacando.”

Por fim, Jojo faz o pedido de desculpas: “Os três estão errados, do começo ao fim. Me posiciono como mulher, uma pessoa que foi criada dentro de um lar de respeito. Me posiciono para o que acho que é correto, para o que não é correto e coloco a cara a tapa para pedir desculpas. Se quiser aceitar, bem, se não quiser aceitar, bem também.”

A cantora ressaltou sua postura de não encobrir ninguém, afirmando: “Sou correta e tenho que ser justa.” Ela também mencionou que, apesar de estar ao lado de seu namorado, reconhece os erros dele.

“Estou contigo, sei da sua índole. Mas você está se f*dendo pelas suas atitudes, falta de posicionamento e erros.” Renato Santiago, atual parceiro de Todynho, enfrenta acusações de não cumprir com o pagamento da pensão de sua filha.

Segundo o site Notícias da TV, a polêmica teve início quando Jojo tornou pública uma briga com Káila Oliveira sobre uma acusação de traição, com conversas íntimas entre Kaila e Renato Santiago foram divulgadas pela mídia.

Káila Oliveira comentou pedido de desculpas de Jojo Todynho Foto: Instagram/ @oliveira_kailaa/ Divulgação

Káila comentou a mensagem da cantora em um story publicado em seu perfil do Instagram. “Não senti que foi de coração, por isso ainda não respondi. Eu li aquilo ali e não sei se foi de coração ou se alguém te orientou a fazer”, disse.